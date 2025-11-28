الطفلة الفلسطينية رهف ترحب بالمفوضة الأوروبية في مستشفى العريش وتؤكد أملها بالعودة إلى غزة

حرصت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات والطوارئ، حاجه لحبيب، والوفد المرافق لها من الاتحاد الأوروبي، على زيارة قاعة الدعم النفسي المخصصة للأطفال الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

وقامت المفوضة بالتوقيع على رسومات الأطفال في القاعة، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لدعم الأطفال نفسيًا.

ورحبت الطفلة الفلسطينية "رهف" بالمفوضة الأوروبية، وقالت إنها تأمل في العودة إلى غزة بعد اكتمال علاج والدها في المستشفى، مؤكدة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وكل الأطباء على اهتمامهم وتوفير كل احتياجات الأطفال.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن فريقًا من فتيات الهلال الأحمر المتطوعات يعمل منذ نحو عامين في تقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين، سواء المرضى أو المصابين أو المرافقين لأسرهم، وقد حقق الفريق الاستجابة المرجوة.

وأشادت المفوضة الأوروبية بقدرات المتطوعات، موضحة حرصها على توجيه التحية لهن وعلى مهاراتهن في أداء المهام التي تتطلب خبرات كبيرة.

وجاءت هذه الزيارة في ختام جولة المفوضة الأوروبية التي شملت زيارة معبر رفح البري والمخازن اللوجستية بالعريش ومستشفى العريش العام، قبل مغادرتها من مطار العريش الدولي.