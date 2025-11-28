المخرج تامر محسن: رغم اختلافنا يوسف شاهين أعظم من حرّك ممثل

قال المخرج الكبير تامر محسن، خلال الماستر كلاس الذي يقدّمه ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المقام حاليًا، إنه رغم عدم انتمائه لمدرسة المخرج الراحل يوسف شاهين، فقد تعلّم منها الكثير، مؤكدًا: «برغم اختلافي مع يوسف شاهين، لكنه أعظم من حرّك ممثل».

وأضاف محسن خلال لقائه مع الجمهور أنه درس الهندسة المعمارية قبل أن يتجه إلى دراسة السينما، وعمل في المجالين، وما يزال يحمل شغفًا كبيرًا لكليهما، قائلاً: «لازم تشتغل الاثنين وتتعب طالما بتحبهم».

وتحدث عن رؤيته للأفلام الأيقونية في السينما المصرية، مشيرًا إلى أن فيلم «فيلم ثقافي» يعد من أبرز الأعمال التي أُنتجت في السنوات الماضية، وأنه دائمًا ما يتساءل عن طبيعة علاقته بالأفلام، وهل هي علاقة تحليل أم نقد، لكنه يفضّل في النهاية مشاهدة الأفلام بـ«قلب طفل».

وشهد الماستر كلاس حضورًا موسعًا من نجوم الفن وصنّاع السينما، من بينهم داليا مصطفى، وأحمد فتحي، وميران عبد الوارث، وهاني لاشين، وعمر عبد العزيز، إضافة إلى حضور كبير من الشباب وطلاب السينما.