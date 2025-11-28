الكويت: اعتداءات إسرائيل بريف دمشق امتداد لنهجها المزعزع للاستقرار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استنكرت الكويت، الجمعة، اعتداءات إسرائيل "الإجرامية" على محافظة ريف دمشق جنوبي سوريا، واعتبرتها "امتدادا لنهجها المزعزع لاستقرار المنطقة".

جاء ذلك ردا على غارات جوية انتقامية شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق، فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 25 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة السورية.

وجاءت هذه الغارات عقب تصدي أهالي البلدة المذكورة لدورية إسرائيلية توغلت لاعتقال 3 أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون لما تسميه "تنظيم الجماعة الإسلامية"، ما أدى إلى إصابة 6 عسكريين بينهم 3 ضباط.

وقالت الكويت، في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تدين وتستنكر محاولة التوغل والقصف المتعمد الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم على ريف دمشق والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين".

وأكدت أن "هذه الاعتداءات الإجرامية ليست إلا امتدادا للنهج الإسرائيلي المزعزع لأمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية لخفض التصعيد".

وشددت الكويت على أن الهجوم "يمثل انتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية العربية السورية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتقع بلدة بيت جن، على سفوح "جبل الشيخ"، وتبعد نحو 10 كيلومترات فقط من الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل.

وبشكل متكرر، تعرضت هذه البلدة خلال الأشهر الأخيرة لاعتداءات عسكرية إسرائيلية متنوعة تشمل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري المؤقت.