القسام: استهدفنا موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوبي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، عن استهدافها موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها على "تليجرام"، يوم الأحد، إن مجاهديها استهدفوا موقع قيادة وسيطرة للعدو في منطقة "قيزان النجار" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون عصر أمس السبت.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.