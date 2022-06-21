أكثر من مليون من ركاب المواصلات العامة في لندن يقررون البقاء في منازلهم بسبب اضراب عمال السكك الحديدية

قرر أكثر من مليون من ركاب المواصلات العامة في العاصمة البريطانية لندن البقاء في منازلهم اليوم الثلاثاء، خلال فترة إضراب عمال السكك الحديدية الذي أدى إلى توقف حركة مترو الأنفاق في العاصمة بشكل شبه كامل.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن رحلات مترو الأنفاق تراجعت بنسبة 95 بالمئة صباح اليوم الثلاثاء بعد إضراب نحو 10 آلاف من عمال المترو، الذين انضموا إلى إضراب زملائهم في السكك الحديدية للمطالبة بتحسين الأجور في خضم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.



وأوردت بلومبرج تحليلا أصدره مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال يوم العاشر من يونيو الجاري، وجاء فيه أن اضراب عمال السكك الحديدية ومترو الأنفاق يمكن أن يكلف الاقتصاد البريطاني زهاء 100 مليون جنيه استرليني، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أن نحو نصف العائلات التي تقيم في لندن لا تمتلك سيارة خاصة.



ومن المقرر تنظيم إضرابات أخرى عن العمل يومي الخميس والسبت المقبلين.