وكيل رياضة القليوبية يشهد ختام أنشطة إدارة النشء

شهد الدكتور محمدالصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء اليوم الأربعاء، الموافق 21 يونيو الجاري، فعاليات ختام أنشطة إدارة النشء بالقليوبية، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والذى تم تنفيذه بمركز شباب قليوب.

جاء الاحتفال بحضور المحاسب حسين عشماوي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قليوب، الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام، وهاني جميل مدير إدارة النشء، والدكتور ناصر تكفه مدير إدارة التعليم المدني والبرلمان ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المديرية.

تضمن الاحتفال الترحيب بالحضور بالموسيقى النحاسية والإعلام، ثم حضور طابور عرض المجموعات ومشاهدة المعارض والنماذج والمخيمات لكل مجموعة، زيادة معرض الفنون التشكيلية.

وبدأت فقرات الحفل على ارض المسرح بالسلام الجمهوري، فقرة القران الكريم، يليها كلمات الترحيب وعروض فقرات موسيقية متنوعة لفريق الموسيقى النحاسية، فقرة شعرية ومنوعات، أوبريت حلاوة شمسنا، مسرحية بعنوان (أغنية على الممر)، عرض سمر لكشافة منطي، أوبريت بلدي يا بلدي، عرض رياضي، واختتم الاحتفال بتكريم للمتميزين فى الأنشطة على مدار العام.

وفي كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور، مشيرًا إلى أن احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية بختام الأنشطة يأتي تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، لعرض إنجازات الدولة ممثلة في الخدمات والأنشطة والإنجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في التوسع والعمل المتواصل في كل القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والتي تأتي من رؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الصبروط، أن البرنامج تم إعداده ليشمل عروض رياضية وفنية، وتكريم للمتميزين وعرض إنجازات كل قطاع خلال العام الحالي، ومشاركة كل الإدارات الفنية والفرعية، والاحتفالات اليوم بمركز شباب قليوب، وحفل ختام أنشطة إدارة النشء على مستوى المحافظة، وتتوالى الاحتفالات تباعا وبشكل يومي للإدارات الفنية، يعقبها وختاما أنشطة وإنجازات مكتب قادرون باختلاف على مسرح هيئة الشبان ببنها يوم الخميس 22 يونيو الجاري.

وعلى الجانب الآخر نقلت جيهان حنفي تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة للحضور، مؤكدة إلى أن استراتيجية الوزارة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، بضرورة الاهتمام بفئة النشء والعمل على تنمية الوعي لديهم وتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم باعتبارهم أمل المستقبل وفقا لرؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.