وزير المالية: 36% نمو في الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من العام المالي الحالي دون أعباء إضافية

- بصدد تطبيق التسهيلات الضرائب العقارية الجديدة في الربع الأول من العام المالي الجديد

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإيرادات الضريبية حققت نموا بنسبة 36% خلال 11شهر الأولى من العام المالي الحالي ما يمثل ذلك نحو 500 مليار جنيه حصيلة إضافية.

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم تحت عنوان "حصاد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة"، أن نمو الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الحالي جاء دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. وساهم هذا النمو في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك في دعم الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أُقرت قبل شهر رمضان الماضي.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم الإعلان عن العديد من التسهيلات مع بداية العام المالي المقبل، بالإضافة إلى بعض التسهيلات الإدارية التي لا تتطلب تعديلات تشريعية.

وذكر كجوك أنه بعد شهور من تطبيق التسهيلات الجديدة، تم إغلاق أكثر من 110 آلاف ملف قديم بعد إجراء تلك التسهيلات، بالإضافة إلى تقديم نحو 450 ألف إقرار جديد أو معدّل.

وأوضح كجوك أن هناك نحو 53 ألف طلب من الممولين الجدد للانضمام إلى المنظومة الضريبية الجديدة، وهذا يعد رقما جيدا جدا لم يسبق أن شهدناه في الإصلاحات الضريبية التي أُجريت في أوقات سابقة، مما يدل على الشراكة والثقة مع الممولين.

وذكر كجوك، أن حزمة التسهيلات الضريبية العقارية، سيتم تطبيقها مع بداية الربع الربع الأول من العام المالى الجديد، مردفا: "هذا بالإضافة إلى أننا بصدد الانتهاء من حزمة التسهيلات الجمركية وتم بالفعل أخذ الموافقات النهائية من مجلس الوزراء".