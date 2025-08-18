الإحصاء: انخفاض حالات البروتستو المدفوعة بنسبة 44% لتبلغ 821 في 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض عدد حالات البروتستو المدفوعة بنسبة 44%، لتبلغ 821 حالة عام 2024 مقابل 1466 حالة عام 2023، بانخفاض قدره 645 حالة، وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2024.

وبلغت قيمة الدين لحالات البروتستو المدفوعة 16.4 مليون جنيه عام 2024 مقابل 22 مليون جنيه عام 2023، بانخفاض قدره 5.2 مليون جنيه بنسبة 24.3%.

وأشار التقرير، إلى أن عدد حالات بروتستو عدم الدفع تراجع بنسبة 48%؛ ليبلغ نحو 3290 حالة عام 2024 مقابل 6284 حالة عام 2023، بانخفاض قدره 2994 حالة.

فيما جاءت محافظة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد حالات البروتستو المدفوعة، حيث بلغ عددها 174 حالة بنسبة 21.2%، تليها محافظة الغربية بعدد 119 حالة بنسبة 14.5%، ثم محافظة البحر الأحمر بعدد 119 حالة بنسبة 14.5% من إجمالي عدد الحالات.

وجاءت محافظة القليوبية في المركز الأول من حيث قيمة الدين لحالات البروتستو المدفوعة، بقيمة بلغت 5.2 مليون جنيه بنسبة 32%، تليها محافظة المنوفية بقيمة 2.1 مليون جنيه بنسبة 13%، ثم محافظة الغربية بقيمة 1.9 مليون جنيه بنسبة 12% من إجمالي قيمة الدين.

وفيما يتعلق بحالات بروتستو عدم الدفع، جاءت محافظة الغربية في المركز الأول بعدد 609 حالات بنسبة 19%، تليها محافظة القاهرة بعدد 544 حالة بنسبة 17%، ثم محافظة البحيرة بعدد 397 حالة بنسبة 12.1% من إجمالي عدد الحالات.

فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو عدم الدفع، بقيمة بلغت 1.43 مليار جنيه بنسبة 32%، تليها محافظة القاهرة بقيمة 1.36 مليار جنيه بنسبة 30%، ثم محافظة المنوفية بقيمة 757.7 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالي قيمة الدين.

ووفقًا لنشرة الإحصاء، ارتفع عدد أحكام إشهار الإفلاس ليبلغ 6 حالات عام 2024 مقابل حالة واحدة عام 2023، بزيادة قدرها 5 حالات، في حين بلغت قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس 120.2 مليون جنيه عام 2024 مقابل 189.9 مليون جنيه عام 2023، بانخفاض قدره 69.7 مليون جنيه.