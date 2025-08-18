حملات الدائري الإقليمي تضبط 11 سائقا متعاطيا للمخدرات و1115 مخالفة مرورية

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط 1115 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي خلال 24 ساعة.

وتضمنت المخالفات المرورية المضبوطة، السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة، وشملت فحص 181 سائقًا لبيان تعاطي المواد المخدرة تبين إيجابية 11 حالة منهم.

وشملت الحملات، ضبط 17 شخصا صادر ضدهم 28 حكمًا قضائيًا، وجرى التحفظ على 3 سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

وقررت الحكومة، غلق مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي فى الاتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الطريق الإقليمى مع طريق السويس الصحراوي؛ لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطريق.

وعلى مستوى الجمهورية، تمكنت الحملات المرورية، خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 97 ألفا و156 أف مخالفة مرورية متنوعة من أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، وبفحص 2608 سائقين تبين إيجابية 186 حالة تعاطي مخدرات.

واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على سائر الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق