مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول للشباب

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "عصام السيد للعمل الأول للشباب" في نسختها الثامنة، ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر. تُعد هذه المسابقة إحدى أبرز الفعاليات المخصصة لاكتشاف وتشجيع الطاقات المسرحية الشابة.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها الفنان مفيد عاشور، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، لتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة وإبراز أفضلها.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، وهو ما يعكس دعم الجهات الرسمية للفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية معًا.

وتتولى إدارة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في دعم المسرح والفنون، وخاصة الجهود المبذولة في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع المسرحي.