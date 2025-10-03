صلاح على بعد خطوتين من إنجاز تاريخي بقميص ليفربول أمام تشيلسي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية غدًا السبت إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على تشيلسي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة قد تشهد دخول النجم المصري محمد صلاح تاريخ النادي الأحمر من أوسع أبوابه.

ويحتاج صلاح، الذي يواصل كتابة أمجاده مع ليفربول منذ انضمامه في 2017، إلى تسجيل هدفين فقط ليصل إلى 250 هدفًا بقميص الريدز في جميع المسابقات، وهو رقم استثنائي يعكس مكانته كأحد أعظم هدافي النادي على مر العصور.

وخلال مواجهاته ضد فريقه السابق تشيلسي، شارك صلاح بشكل مباشر في 9 أهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع خمسة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، ليبقى دائمًا عنصر تهديد حقيقي لشباك «البلوز».

إحصائيًا، أسهم صلاح مع ليفربول في 186 هدفًا و88 تمريرة حاسمة بالبريميرليغ، ليقترب بشدة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة مانشستر يونايتد واين روني (138 هدفًا و93 تمريرة حاسمة) كأكثر من ساهم بأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري.

وبينما يسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته والصعود في جدول الترتيب، يترقب جمهور «الكوب» لحظة تاريخية قد تجعل من مباراة تشيلسي ليلة جديدة في سجل إنجازات الملك المصري.