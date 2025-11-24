رماد بركان في إثيوبيا يتمدد في عدة مناطق باليمن وسط مخاوف شعبية

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الاثنين، تمدد بركان إثيوبي في عدد من مناطق البلاد بينها الحديدة وإب غرب وجنوب غربي اليمن.

وقال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للحكومة، في بيان صحفي اليوم، إن سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا نتيجة ثوران أحد البراكين تتمدد إلى أجزاء واسعة من اليمن نتيجة الرياح السائدة.

وأفاد المركز، بأن "هذا النوع من الرماد يحتوي على جسيمات دقيقة من الصخور والزجاج البركاني، وأن خطر التأثر به لا يقتصر على المناطق القريبة من البركان فقط، بل يمكنه أن ينتقل مئات الكيلومترات وفقًا لحالة الرياح".

وشدد المركز، على أهمية العمل بالتوصيات والإجراءات للحد من أضرار هذا الرماد البركاني، والتي تشمل البقاء داخل المنازل قدر الإمكان، وارتداء كمامات ونظارات واقية عند الضرورة للخروج، لتقليل استنشاق الجسيمات، وغسل الوجه والعينين، وحماية الخزانات المنزلية للمياه وإغلاقها بإحكام.

وأفاد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، بتساقط سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا في عدة مناطق بمحافظات الحديدة وإب وذمار.

وأعرب السكان، عن خشيتهم من وقوع أضرار صحية وبيئية جراء الرماد البركاني التي لم يسبق أن شهد البلد مثله.

وأثار الرماد البركاني، موجة اهتمام ومخاوف من قبل الناشطين اليمنيين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.