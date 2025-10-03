تحول تكريم الفنانة ليلى علوي في الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إلى لحظة مليئة بالمشاعر الإنسانية، بحضور زملائها الفنانين الذين حرصوا على المشاركة في الندوة، من بينهم رياض الهولي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سوزان نجم الدين، سلوى محمد علي، والفنانة إلهام شاهين.

وخلال الندوة، تحدثت شاهين عن صداقتها الطويلة مع "قطة السينما المصرية"، مؤكدة أن ليلى كانت أول من وقف بجانبها خلال فترة مرض صعبة، حيث قالت: "ليلى كانت أول صديقة بجواري أثناء إجرائي عملية استئصال المرارة، فهي صديقة صدوقة وقريبة من زملائها بالفعل".

وأضافت شاهين أنها استمتعت بالعمل مع ليلى في عدة أعمال، أبرزها فيلم "يا دنيا يا غرامي"، الذي حقق نجاحًا لافتًا ونال العديد من الجوائز.

وأقيم أمس حفل الدورة الـ41، الذي قدمه الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين وأخرجه المخرج محمد السماحي. وبدأ الحفل بفقرة غنائية ترحيبية قدمتها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، تلتها فقرة عرض فيلم تعريفي بالمسابقات والأفلام المشاركة، ثم فقرة تكريم نجوم الدورة الـ41.

