الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في غزة مهزلة

سخرت الأمم المتحدة من الحديث عن وجود منطقة آمنة في جنوب غزة، ووصفت الأمر بأنه "مهزلة"، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في القطاع.

وقالت المنظمة إنه لا وجود لمكان آمن للفلسطينيين الذين أُمروا بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها إسرائيل في الجنوب تعتبر "أماكن للموت"، وفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، للصحفيين في جنيف خلال حديثه عبر رابط فيديو من غزة: "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب سخيفة".

وأوضح أن "القنابل تُلقى من السماء بشكل منتظم، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تتحول بانتظام إلى ركام، والخيام تُحرق بفعل الغارات الجوية على نحو ممنهج".

وأشار إلدر إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الأمهات والرضع حديثو الولادة، مع شح المواد الطبية، واكتظاظ مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال.

وقال: "لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أسوأ مما هو عليه الآن. في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو".

يُشار إلى أن قطاع غزة، الذي فرضت إسرائيل عليه حصارًا مشددًا خُفف جزئيًا نهاية مايو الماضي، يعاني من أزمة إنسانية كارثية، فيما تعتبر المساعدات الإنسانية التي تصل إليه غير كافية بحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. وأسفرت الحرب العنيفة المستمرة عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.