معاريف: مسئولون أمريكيون أجروا محادثة مع لابيد بشأن الترويج لخطة غزة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن مسئولين أمريكيين كبارًا أجروا، يوم الأحد الماضي، محادثةً مباشرة مع زعيم المعارضة يائير لابيد.

وجاء ذلك قبل يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه الأول عن خطة غزة وأعرب الأخير عن دعمه لها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وخلال المحادثة، سعى كبار المسئولين إلى التأكد من لابيد ما إذا كان مستعدًا بالفعل لتوفير "شبكة أمان سياسي" لنتنياهو تُمكّن من الترويج للخطة، وما إذا كان قد قُدّم له هذا الالتزام علنًا وفي محادثات خاصة.

وبحسب الصحيفة، سمع كبار المسئولين في الإدارة من لابيد أن هذا الاقتراح حقيقي وذو صلة، وأن نتنياهو لا يواجه في الواقع أي مشكلة سياسية حقيقية تمنعه من اعتماد المخطط.

وبينما تسعى الإدارة الأمريكية لحشد دعم واسع لهذه الخطوة، تعالت أصواتٌ قويةٌ داخل الائتلاف الحاكم ضد الخطة.

ومن جانبه، هاجم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخطة، واصفًا إياها بـ"خطأ تاريخي" و"فشل دبلوماسي ذريع"، معتبرا أنها "تجاهلٌ لدروس السابع من أكتوبر"، وأنها "ستنتهي بالدموع عندما يُجبر أطفالنا على القتال مجددًا في غزة".

كما انتقد وزير الأمن القومي ، إيتمار بن غفير، الخطة بشدة، مدعيًا أنها "خطرة على أمن إسرائيل" و"مليئة بالثغرات".