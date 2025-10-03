الناخبون في جمهورية التشيك يبدأون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ الناخبون في جمهورية التشيك الإدلاء بأصواتهم، اليوم الجمعة، في الانتخابات العامة التي تستمر يومين ، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس .

وتتوقع أحدث استطلاعات الرأي فوزا لرئيس الوزراء السابق الشعبوي اليميني أندريه بابيش. وحصل حزب آنو (نعم) الذي يرأسه بابيش 3ر29% من الأصوات في استطلاع أجرته وكالة إس.تي.إي.إم.

ومن ناحية أخرى، حصل تحالف المحافظين سبولو (معا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيتر فيالا على 5ر20 %.

وسوف يكون فوزه بمثابة دفعة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره السلوفاكي روبرت فيكو اللذين رفضت دولتيهما تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وواصلا استيراد النفط الروسي وعارضا فرض عقوبات على روسيا.

وخلال الحملة الانتخابية، أكد ائتلاف فيالا المؤلف من أربعة أحزاب دعمه لأوكرانيا وخططه لبناء جيش أقوى.

ومن ناحية أخرى، اتهم بابيش الحكومة بإثارة الخوف. وقال "لا أعرف من أي اتجاه يجب أن تأتي الدبابات الروسية"، ودعا إلى وقف توريد الأسلحة إلى كييف.

ومثلما هو الحال كل أربع سنوات، سيتم شغل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 200 مقعد، وهو الأهم بين المجلسين البرلمانيين في براغ.