

انطلقت عروض الدورة الأولى من مهرجان القاهرة لمسرح العرائس تحت رعاية وزارة الثقافة وتنظيم أكاديمية الفنون برئاسة وإشراف الدكتور غادة جبارة.

وفي اليوم الأول تم عرض ثلاث عروض:

أولها: إنتاج مسرح القاهرة للعرائس بعرض «ذات والرداء الأحمر»، وهي مسرحية من فصلين، عبارة عن عرائس خيوط ماريونت مع عنصر بشري.

أداء صوتي: إسعاد يونس، هالة فاخر، مايان السيد، أشرف طلبة، عمرو رمزي، سامي مغاوري، تامر فرج، عصام الشويخ، داليا طارق.

البطولة البشرية: ريم طارق.

محركو العرائس: ياسر عبد المقصود، سيد رستم، محمد سلام، عيد مسعد، عماد أبو سريع، أيمن حسين، محمد لبيب، عمر عبد اللطيف، هشام طلعت، محمد فوزي، مروة مبارك، نهاد شاكر.

نحت العرائس: محمد أمين. أزياء: هدى السجيني. ديكور العرض: شادي قطامش. إضاءة: أبو بكر الشريف. استعراضات: مصطفى حجاج.

مخرج منفذ: مصطفى محمود. مكساج وموسيقى تصويرية: شريف الوسيمي. ألحان: الموسيقار هاني شنودة. تأليف وأشعار: وليد كمال.

إخراج: نادية الشويخ.

وأشارت المخرجة نادية الشويخ إلى أن العرض يناقش مشاكل السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها بحذر، مستلهمة من قصة ذات الرداء الأحمر الكلاسيكية. حولت شخصية الذئب إلى ثلاث ذئاب بشرية تمثل الطمع والتحرش والخطف، مؤكدة أن الرسالة للأطفال هي عدم الوثوق بأي شخص غريب على مواقع التواصل، وأهمية متابعة الأسرة لأطفالهم وعدم الانسياق وراء الشهرة أو الربح السريع.

وأضافت الشويخ أنها استعانت بعنصر بشري يمثل شخصية «ذات» ليجسد نتائج الأخطاء التي ارتكبتها، بحيث يصل الجمهور من الأطفال إلى الفهم المباشر لتصرفات الشخصية وكسر الإيهام بين العرائس والجمهور.

العرض الثاني: بعنوان «زي العسل»، مسرحية بشرية مع عنصر عرائس جسدية، إنتاج وزارة التربية والتعليم – إدارة العمرانية التعليمية – مدرسة شلتوت.

البطولة البشرية: ريام محمود مكي، تاليا حسام حسني، عاليا أحمد سيد، كارلا كريم مجدي، ناصر محمود شعبان.

أداء العرائس الجسدية: محمد محمود مكي، وحفصة محمد إبراهيم، وآية حسن نصر.

فريق الاستعراض: جوري عمر نصر، ميار حسن حسين، رقية علاء الدين، حور محمود جمال، ملك عبد الغفار، تالا أحمد مدحت.

تدريب استعراض: محمد إبراهيم، ماسة محمود مكي.

إكسسوار: عزة عبد العاطي. مكياج: منه محمود. إدارة الفريق: سماح أحمد. مساعد مخرج: نيروز أبو الفضل. تأليف وإخراج: محمود مكي.

أوضح المخرج محمود مكي أن المسرحية تدور حول شخصية «عسل»، ولد كسول يضيع وقته، ويقوم أصدقاؤه من العرائس بمساعدته لتعليم الأطفال أهمية الاجتهاد والمثابرة لتحقيق الفائدة للمجتمع.

العرض الثالث: بعنوان «جويا»، مسرحية عرائس خيوط ماريونت من إنتاج المعهد العالي لفنون الطفل، بمشاركة ثلاث عناصر بشرية.

أداء صوتي: دكتورة ناهد الطحان، حور أحمد، أنس علاء الدين، چومانا أشرف، إمام وحيد، هبة الله علي، أحمد مراد.

تحريك عرائس: هاني نبيل، إسلام جلال، إسلام يوسف، هبة الله علي، صدام العدلة، دينا مجدي. تصميم ديكور وعرائس: أماني سالم. أزياء: رانيا محمود. مخرج منفذ: هبة الله علي. تأليف: عبده الزراع. دراماتورج: دكتورة ناهد الطحان. تصميم استعراضات وإخراج: هاني نبيل.

صرح المخرج هاني نبيل أن العرض يسلط الضوء على استخدام الأطفال المفرط للشاشات الإلكترونية، والذي يؤثر سلبًا على تنمية مهاراتهم الطبيعية وقدراتهم الإبداعية، مشددًا على ضرورة تنمية الهوايات التقليدية لتحقيق التوازن بين التكنولوجيا والحياة الواقعية.

يُذكر أن فعاليات اليوم الثاني، 3 أكتوبر، ستبدأ الساعة الخامسة مساءً بالأمسية الأولى في قاعة ثروت عكاشة بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون، ثم عروض مسرحية في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، والعروض تشمل:

السادسة والنصف: عرض مستقل «من وحي التراث المصري» – إنتاج مسرح عرائس الحالاتية.

السابعة والنصف: عرض «أراجوز وأراجوزتا» – إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل.

التاسعة مساءً: عرض «مملكة السحر والأسرار» – إنتاج فرقة مسرح تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في قاعة صلاح جاهين بجوار مسرح البالون بالعجوزة.