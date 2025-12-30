عضو اتحاد الكرة: 4 وديات تجهز منتخب مصر لكأس العالم 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرار الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حتى كأس العالم 2026.

وقال الشربيني عبر قناة أون سبورت 1: "في الفترة الأخيرة نتحدث مع الجهاز الفني لمنتخب مصر عن كأس العالم والمباريات الودية التي سيخوضها حسام حسن قبل البطولة".

وأضاف: "في شهر مارس سنواجه السعودية وإسبانيا، وفي شهر يونيو أي قبل كأس العالم سنواجه البرازيل والنرويج".

وواصل عضو مجلس اتحاد الكرة: "هذه الاتفاقات مع هاني أبو ريدة وحسام وإبراهيم حسن وهذا يترجم استمرار الجهاز الفني الحالي بشكل طبيعي".

وتابع: "في شهر مارس المقبل سنخوض بطولة ودية في قطر وسنواجه خلالها مباراتي السعودية وإسبانيا".

قبل أن ينهي: "ما أريد قوله إن هناك نية في استمرار الجهاز الفني الحالي وعدم صحة أي شائعات تقول إن الجهاز الفني سيرحل بعد بطولة أمم أفريقيا الحالية".