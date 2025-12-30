 عضو اتحاد الكرة: 4 وديات تجهز منتخب مصر لكأس العالم 2026 - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 9:37 ص القاهرة
عضو اتحاد الكرة: 4 وديات تجهز منتخب مصر لكأس العالم 2026

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 9:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 9:01 ص

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرار الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حتى كأس العالم 2026.

وقال الشربيني عبر قناة أون سبورت 1: "في الفترة الأخيرة نتحدث مع الجهاز الفني لمنتخب مصر عن كأس العالم والمباريات الودية التي سيخوضها حسام حسن قبل البطولة".

وأضاف: "في شهر مارس سنواجه السعودية وإسبانيا، وفي شهر يونيو أي قبل كأس العالم سنواجه البرازيل والنرويج".

وواصل عضو مجلس اتحاد الكرة: "هذه الاتفاقات مع هاني أبو ريدة وحسام وإبراهيم حسن وهذا يترجم استمرار الجهاز الفني الحالي بشكل طبيعي".

وتابع: "في شهر مارس المقبل سنخوض بطولة ودية في قطر وسنواجه خلالها مباراتي السعودية وإسبانيا".

قبل أن ينهي: "ما أريد قوله إن هناك نية في استمرار الجهاز الفني الحالي وعدم صحة أي شائعات تقول إن الجهاز الفني سيرحل بعد بطولة أمم أفريقيا الحالية".


