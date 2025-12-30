رئيس كوريا الشمالية يجري جولة بمصنع قاذفات: قادرة على إبادة العدو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون جولة في مصنع لقاذفات صواريخ متعددة جديدة، حيث أشاد بقدرة هذه الأنظمة على "إبادة العدو".

وتأتي زيارة كيم جونج أون للمصنع بعد يوم من إعلان بيونج يانج أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخين استراتيجيين بعيدي المدى في استعراض "للجهوزية القتالية" ضد التهديدات الخارجية.

وقال كيم، الذي كان يرافقه كبار المسئولين من برنامج الصواريخ في كوريا الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد سيمثل "الوسائل الرئيسية لتوجيه الضربات"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضاف أن نظام الصواريخ المتعددة الجديد هو "نظام أسلحة فائق القوة لأنه يستطيع القضاء على العدو من خلال ضربة دقيقة مفاجئة بدقة عالية وقوة مدمرة"، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أن النظام "سيستخدم بكميات كبيرة لشن هجمات مركزة في العمليات العسكرية".

وأظهرت صور لوسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يقف بجوار أنظمة الصواريخ الجديدة الضخمة في مصنع واسع.