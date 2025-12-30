قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة نجحت في تقليل واردتها من القمح، نتيجة للتعاون بين مختلف أجهزتها، ومنها وزارة الزراعة بجانب مشاركة صندوق مستقبل مصر في عمليات الاستيراد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، أن الحكومة عملت على تشجيع المزارعين، من خلال الإعلان المبكر عن تسعيرة مميزة للقمح بحوالي 15 ألف جنيهًا للطن، و2350جنيهًا للأردب، موضحًا أنها أعلى من الأسعار العالمية للاستيراد.

ولفت إلى أن مشتريات الحكومة من القمح المحلي بلغت 4 ملايين طن بزيادة 17% عن العام السابق، وهو ما انعكس بخفض نفس القيمة من فاتورة الاستيراد بإجمالي 400مليون دولار، قائلًا: "دي مهمة لينا كلنا والمجتمع كله لازم يشعر بها".

وأوضح أن الحكومة تحتاج ما يزيد عن الـ9 ملايين طن من القمح لتوفير الخبز المدعم، بالإضافة لكمية مماثلة للقطاع الخاص، لافتًا إلى استيرادهم حوالي 5.5 مليون طن سنويًا.

وتوقع إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم للحكومة خلال 4سنوات، إذا استمرت معدلات النمو المحلية بالارتفاع، بما يتراوح بين الـ17% والـ20% خلال العام القادم، قائلًا: "في الخبز المدعم نصل للاكتفاء الذاتي بزيادة 17% وتصل لـ20% السنادي كمان، وممكن خلال 3لـ 4سنوات نتوقف عن استيراد القمح للحكومة".