وزير التموين: لا زيادة في أسعار الخبز المدعم خلال 2026

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار الخبز المدعم خلال 2026 قائلًا: "مفيش في المخطط أي زيادة"

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، إن حصة المواطن الشهرية من الخبز المدعم بلغت الـ150 رغيفًا، بالإضافة لحصوله على ما قيمته 100جنيه من السلع الأساسية ومنها الزيت والسكر والمكرونة.

ولفت إلى أن قيمة الدعم الفعلية للفرد هي 50 جنيهًا، مؤكدًا أن أسعار السلع الأساسية المقدمة تتجاوز هذه القيمة.

وأوضح فاتورة دعم الخبز السلع الأساسية التي تتحملها الدولة بلغت الـ165 مليار جنيه، قائلًا: "إنه حتى مع ارتفاع أسعار السلع استمر يحصل عليها بالـ50جنيه".

وعلق قائلًا: "الحسبة في حدود المئة جنيه.. وهي في الموازنة 50 جنيه ولكن بتتحملها وزارة التموين والتجارة الداخلية ضعف هذا المبلغ.. ونقوم بتسويته مع وزارة المالية فيما بعد".