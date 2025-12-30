يشهد اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025" مواجهات مثيرة تحسم ملامح المجموعتين الثالثة والرابعة.

وسيكون منتخب تونس في مواجهة مرتقبة ضد تنزانيا على الملعب الأولمبي بالرباط في السادسة مساءً، حيث يأمل نسور قرطاج في مصالحة جماهيرهم بعد خسارة درامية ضد نيجيريا بنتيجة 2-3 ليتوقف رصيده عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أوغندا في الجولة الأولى بنتيجة 3-1.

وتراجع منتخب تونس لوصافة المجموعة الثالثة، لكنه يملك فرصة جيدة للتأهل، حيث أن التعادل يكفيه للتأهل إلى الدور التالي، بينما لن تكون لديه أي فرصة للصدارة التي حسمها المنتخب النيجيري بفضل فوزه السابق.

أما منتخب تنزانيا منافسه فلا أمل لديه سوى الفوز، حيث أن تعادله مع أوغندا 1-1 في الجولة الماضية قد قلص حظوظه بشكل كبير في التأهل لدور الـ16، لاسيما بين أفضل ثوالث، إذ أن المجموعات الأخرى مرشحة لحسم المقاعد الأربعة الأخرى التي تخلف الصدارة والوصافة.

وافتقد منتخب تونس جهود لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لإصابته في مباراة نيجيريا، لكن التقارير التونسية أكدت أن الإصابة ليست مقلقة، بينما يملك المدرب سامي الطرابلسي عناصر أخرى قادرة على الحسم مثل حنبعل المجبري وإلياس عاشوري، والقائد فرجاني ساسي، بالإضافة للبديل النشيط سيباستيان تونكيتي، وكذلك إسماعيل الغربي.

أما منتخب تنزانيا بقيادة الأرجنتيني ميجيل جاموندي فلا يزال يطارد أول انتصار له في نهائيات أمم أفريقيا بعدما فشلت 11 محاولة سابقة في تحقيق أي فوز بـ 4 تعادلات و7 هزائم.

وسبق أن تقابل المنتخبات في تصفيات أمم أفريقيا النسخة قبل الماضية، حيث فازت تونس 1-0 ذهابا وتعادلا إيابا بهدف لكل منهما.

بدوره يدخل منتخب نيجيريا الجولة الثالثة دون حسابات معقدة، فقد ضمن فريق المدرب إيريك تشيل، التأهل لدور الـ16 ومن ثم قد يريح بعض من لاعبيه الأساسيين أمام المنتخب الأوغندي بقيادة مدرب البلجيكي بول بوت الذي يتشبث بآخر أمل.

وقد تصبح الأمور أسهل نسبيا لأوغندا في محاولة البحث عن مفاجأة، لو أن مدرب نيجيريا قرر إراحة الصف الأول من اللاعبين بعد ضمان التأهل متصدرا، واعتمد على عناصر بديلة.

وفي التاسعة مساءً يلعب منتخب السنغال مع بنين في مواجهة يسعى خلالها أسود التيرانجا لحسم التأهل والصدارة أيضا، حيث كان رفقاء ساديو ماني قد تعالوا في الجولة الماضية بهدف لمثله مع الكونغو، وهو التعادل الذي يفتح باب الاحتمالات في الجولة الثالثة والأخيرة أمام أي نتيجة ممكنة.

ويتصدر منتخب السنغالي الترتيب برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الكونغو، بينما كان منتخب بنين قد هزم بوتسوانا بهدف ليحصد 3 نقاط ثمينة تعطيه أملا كبيرا للغاية في التأهل ضمن أفضل ثوالث.

وفي نفس التوقيت يتقابل المنتخب الكونغولي مع بوتسوانا وهي فرصة سانحة لفريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر من أجل أن يقتنص انتصار جديد قد يمنحه الصدارة حال لعب فارق الاهداف دورا في حسم الحسابات المقعدة بينه وبين السنغال.

ويملك المنتخب السنغالي بقيادة بابي سياو أفضلية تاريخية ساحقة ضد بنين، إذ لم يسبق لأسود التيرانجا التعرض لأي هزيمة ضد هذا المنافس في 8 مواجهات سابقة شهدت 6 انتصارات سنغالية، وتعادلين فقط، كذلك هو الحال بالنسبة لفهود الكونغو حيث لم يسبق لهذا المنتخب أن خسر أمام ناميبيا، ففي 3 مواجهات سابقة، فازت الكونغو مرة وتعادلا مرتين.