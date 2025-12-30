تستكمل مساء اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

وتقام 4 مباريات في المجموعة الثالثة والرابعة مساء اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتعرف منتخب مصر على منافسه في دور الـ 16 حيث ينتظر المنتخب الذي سيحتل ثالث المجموعة الرابعة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط إثر الفوز في أول مباراتين على زيمبابوي 2-1 وجنوب أفريقيا 1-0 ثم التعادل بالأمس مع أنجولا دون أهداف.

وتقام مباريات اليوم الثلاثاء في أمم أفريقيا في المواعيد الآتية:

أوغندا ضد نيجيريا.. السادسة مساءً (المجموعة الثالثة).

تنزانيا ضد تونس.. السادسة مساءً (المجموعة الثالثة).

بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية.. التاسعة مساءً (المجموعة الرابعة).

بنين ضد السنغال.. التاسعة مساء (المجموعة الرابعة).