البنك المركزي الروسي يرفع دعوى ضد الاتحاد الأوروبي

أعلن البنك المركزي الروسي، الثلاثاء، أنه رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن الأصول المجمدة.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان، إن قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى "ينتهك المعاهدات الدولية ومبدأ حرمة الملكية".

وأضاف: "ولذلك تم رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج".

وذكر البيان أن قرار الاتحاد الأوروبي "المثير للجدل" تم اعتماده بأغلبية الأصوات، وليس بالإجماع من قبل الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ذلك يعد "انتهاكا إجرائيا".

وفي 12 ديسمبر الماضي، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد نحو 210 مليارات يورو "246 مليار دولار" من الأصول السيادية الروسية، المحتجزة في الاتحاد منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.