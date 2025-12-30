رد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على تساؤل الإعلامي محمد علي خير حول (إضافة المواليد وتنقية المستحقين للدعم؟).

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، "قررنا إنشاء قاعدة البيانات المرنة"، لافتًا إلى أنها سترتبط بمنظومة الكارت الموحد سواء كان في صورة كارت، أو تطبيق إلكتروني.

ولفت إلى بداية التطبيق التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد، موضحًا أن إجمالي عدد الأسر بها حوالي 202 ألف أسرة، ويستحق الدعم منهم 186 ألفًا، فيما سجّل على المنظومة 106ألف أسرة.

وعلق قائلًا: "مستحقي الدعم في جمهورية مصر العربية يقترب من 70مليون مواطن وتتفاوت النسب من محافظة لأخرى وفق وضعها الاقتصادي".

وتابع أن حوالي 44 ألف أسرة فقط بدأت باستخدام الكارت الموحد، موضحًا أنه يوفر خدمات التأمين الصحي، والتموين، والحصول على المعاشات والرواتب، بالإضافة لإمكانية استخدامه في عمليات الشراء، نظرًا لاحتوائه على علامة تجارية من علامات الصرف.

وأكد أن منظومة الكارت الموحد ديناميكية، تسمح بإدخال وإخراج المستفيدين وفق محددات العدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذه الآلية ستضمن إضافة أفراد الأسر المستحقة ومنهم المواليد.

ودعا جميع المواطنين في محافظة بورسعيد لملئ استمارة البيانات لتحديد الفئات المستحقة، مضيفًا أن الفترة التجريبية ستنهي في الـ15 من يناير القادم.

وذكر أنه بداية من فبراير 2026 سيبدأ تطبيق المنظومة في الإسماعيلية، تليها الأقصر، ثم باقي محافظات الجمهورية.