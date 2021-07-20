 الأهلي: كسبنا الرهان.. شكرا موسيماني - بوابة الشروق
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الأهلي: كسبنا الرهان.. شكرا موسيماني

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 8:48 م

قدم الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

ونشر حساب الأهلي عبر "تويتر"، صورة لموسيماني مع الخطيب وكتب:" كسبنا الرهان.. شكرا موسيماني".

ونجح موسيماني في قيادة الأهلي للفوز باللقب التاسع والعاشر في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما نجح موسيماني في قيادة المارد الأحمر للفوز بكأس مصر والسوبر الإفريقي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية في قطر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مساء غد الخميس، مع البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.


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