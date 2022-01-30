قمة نمساوية مجرية في فيينا الخميس لبحث أزمة الطاقة والهجرة غير الشرعية

يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، يوم الخميس، المقبل مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي سوف يقوم بزيارة رسمية إلى فيينا، سبل تعميق العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الدولية الراهنة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا.



وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الخميس، إنه عقب اجتماع العمل المشترك بين رئيسي الحكومة في النمسا والمجر، من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك.



وأوضح البيان أن المحادثات ستتطرق إلى أزمة الطاقة الحالية في ضوء العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، إضافة إلى التطورات المؤسفة في ملف الهجرة غير الشرعية.



يذكر أن الحدود الشرقية للنمسا مع المجر تشهد تدفقات غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين مما أدى إلى إخفاق أمني في السيطرة على الموقف بسبب كثافة المهاجرين مما يتطلب إجراءات أمنية مشددة جديدة من حكومتي البلدين.