وشهد الحفل، الذي امتد حتى منتصف الليل، حضورًا كبيرًا من جمهور المهرجان الذي تفاعل مع أغاني شيرين التي تغنت بباقة من أجمل أغانيها "أنا مش مبينالو"، "أه يا ليل "، "أنا كتير"، "الوتر الحساس"، "مشاعر"، "هو ده"، "مابتفرحش"، "القماص"، و"مش عايزه غيرك انت".

كما تغنت بأغنية "دارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم، و"قلبي القاسي" لسعد عبدالوهاب.

وخاطبت شيرين جمهور مهرجان قرطاج، قائلة "وحشتوني .. الدنيا من غيركم كانت وحشة قوي .. بشكر الجمهور اللي رجعني تاني للحياة .. انتم نعمة ربنا".

كما وجهت الشكر لدولة تونس، ووزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وللسفير المصري بتونس السفير إيهاب فهمي لحضوره الحفل وللطبيب المعالج لها الذي حرص على السفر معها إلى تونس.

وكان مهرجان قرطاج قد أعلن منذ أكثر من أسبوعين عن نفاد تذاكر حفل شيرين التي سبق وأن أحيت العديد من الحفلات للمهرجان كان أخرها عام 2017.