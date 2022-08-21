الصحة تعدل لائحة ضوابط وإجراءات الحصول على سيارات ذوي الإعاقة

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً بتعديل ضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبيين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وتضمن التعديل الذي أدخل على المادة 19 من اللائحة تحديد الفئة التي تسري بشأنها القرارات التي تسري لمدة عام، والصادرة من اللجان بالموافقة على السماح لهم باستيراد السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، حيث حددها النص الجديد للمادة بالفئة التي يثبت أن وصف حالتهم (يمكنه القيادة بنفسه).

وباتت المادة 19 من اللائحة تنص على أن تسرى قرارات اللجان في شأن المتقدمين ممن يثبت أن وصـف حالتهم (يمكنه القيادة بنفسه) لمدة عام من تاريخ صدورها، وإذا انتهـت مـدة القرار دون استفادة المتقدم منه، يجب إعادة عرضه على إحدى اللجان المختصة للوقوف على حالته الصحي، وإقرار ما قد طرأ عليها من تغيير ، وذلك وفقا لإجراءات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني.

وذلك بعدما كان نص تلك المادة عام وغير محدد للفئات المستفيدة من مدة سريان قراران اللجان لمدة عام حيث كانت المادة تنص على أن تسري قرارات اللجان في شأن المتقدمين لمدة عام من تاريخ صدورها، وإذا انتهت مدة القرار دون استفادة المتقدم منه، يجب إعادة عرضه على إحدى اللجان المختصة للوقوف على حالته الصحية، وإقرار ما قد طرأ عليها من تغيير، وذلك وفقاً لإجراءات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني.