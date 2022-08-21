احتفل الجمهور المصري بأمسية ساحرة ومختلفة النوع، حيث حرص الجمهور على التواجد في اليوم الرابع لمهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين، في ليلة فنية خاصة، دمجت عبق الماضي مع نسائم المعاصرة.

واستمتع عشاق الموسيقى في تلك الليلة بأصوات نجوم الأوبرا الجذابة، والصوت الطربي الخالص للفنانة مروة ناجي، ومن بعدهم الفنان مدحت صالح الذي أشعل الحفل عند حضوره على مسرح المحكي.

ووسط أجواء تاريخية، استمتع أكثر من 4 آلاف فرد لتوليفة متنوعة من الأغاني على مدار 4 ساعات، كان للمطربة وردة الجزائرية نصيب منها، حيث قدمت نجمات الأوبرا، رضوى سعيد وشروق ومروة حمدي، «أنا مالي» و«العيون السود» و«لو سألوك» و«الربابة» و«وحشتوني» في الحفل.

فيما يتميز المكان بالعراقة والأصالة، لا سيما أنه كان شاهدا على الكثير من الأحداث التاريخية من زمن الحروب الصليبية حتي نهاية أسرة محمد علي.

واستقبل الجمهور الفنانة مروة ناجي بالتصفيق الحار والصيحات العالية، عند صعودها على المسرح، معبرين عن سعادتهم بتواجدها، وردت لهم التحية قائلة: «وحشتوني أوي، مبسوطة وسعيدة بوجودي وسط جمهور القلعة، وأشكر دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والفرقة الموسيقية».

وخطفت مروة ناجي الجمهور في رحلة طربية مدتها ساعة من الزمن، نالت فيها إعجاب الجميع، في ليلة خاصة في حب وردة الجزائرية، وقدمت مروة على المسرح مجموعة من أغاني وردة، منها؛ أغنية «في يوم ولية» وغيرها من الأغاني، وتفاعل الجمهور معها خلال أغنيتي «أكدب عليك» وأغنية «ليالينا»، ورددوا معها في أجواء امتلأت بالبهجة والسعادة.

وتأخر الفنان مدحت صالح لمدة ساعة كاملة عن موعد حفلته، وكان من المقرر أن يصعد على المسرح في تمام العاشرة مساء، لكنه صعد على المسرح في تمام الحادية عشر، حيث شعر الجمهور بالملل.

وبدأت فئة من الجمهور كانت متواجدة بالربع الأمامي على اليمين، بترديد أغنية «زي المليونيرات» للفنان مدحت صالح من أجل الحفاظ على شعورهم على الأجواء الجميلة بعد تأخر الفنان على الحفل، وبدأ صوتهم يرتفع شيئا فشيئا، كما تعالت الصيحات والزغاريد، قائلين: «فينك يا مدحت.. بنحبك يا مدحت».

وصعد المايسترو عمرو سليم على المسرح ليضبط إيقاع الآلات، واستقبله الجمهور بالهتاف والتصفيق، ومن بعده صعد مدحت صالح على المسرح وألقى قبلات للجمهور، وبدأ في غناء «برمي السلام»، وبعدها أعرب عن حبه الشديد لجمهور القلعة والحضور، قائلا: «بحبكم والله العظيم وحشتوني من السنة للسنة، النهاردة في أغاني جديدة هقدمهالكوا، أنا مقرر النهاردة إن احنا نفرفش محدش يطلب أغاني حزينة».

كما قدم مدحت صالح خلال الحفل، أغنيات: «راجعين يا هوى»، «يتقال»، «المليونيرات»، «يوم ما قابلتك»، «3 سلامات»، «قلب واحد»، «قد الوعد»، «النور مكانة في القلوب»، «ماشي في ضلها»، «مافيا»، «وردى»، «نورتي قلبى»، واختتم حفلته بأغنية «ابن مصر».