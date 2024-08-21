العثور على فتاة مشنوقة داخل منزلها في قرية الحصاينة بالدقهلية

لقيت فتاة مصرعها شنقًا بإحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوجود جثمان لفتاة مشنوقة داخل منزلها.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث المديرية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين، حيث تم العثور على "جثة في حالة شبهة جنائية" لفتاة مشنوقة تدعى شهد أ. م. ع.، 17 سنة، جثة هامدة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.