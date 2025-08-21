هدمت جرافات إسرائيلية، الخميس، منشآت زراعية وسكنية فلسطينية بمنطقة الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وذكر معتز بشارات، مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية في بيان وصل الأناضول، أن "جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منشآت في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية".

وأشارت إلى أن المنشآت "بينها سكنية وأخرى زراعية من الصفيح".

وبين أن عملية الهدم جرت بذريعة "البناء دون ترخيص" في مناطق مصنفة "جيم" حسب اتفاق أوسلو الثاني الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق المصنفة "جيم"، دون الحصول على تصاريح يعتبر إصدارها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "ألف" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"باء" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"جيم" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و122 شهيدا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.