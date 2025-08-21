عقد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بحضور الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي، والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات، وعدد من القيادات الفنية.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الصارم بمعايير الجودة والانضباط الإداري داخل المستشفيات، مؤكدًا أن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين يتطلب التفاني والعمل بروح الفريق، مع الإسراع في إنهاء قوائم الانتظار والتوسع في التخصصات الطبية بما يلبي احتياجات المجتمع.

كما وجّه بضرورة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ورفع كفاءة أعمال النظافة والتطهير داخل الأقسام، وتعزيز الدور الرقابي لفرق الإشراف والمتابعة، مع التعامل الفوري مع أي معوقات، إلى جانب مراجعة دورية لمخزون الأدوية والمستلزمات لضمان توافرها باستمرار.

وأكد صادق أهمية التنسيق بين المستشفيات وغرفة الطوارئ لتسريع نقل الحالات الحرجة، والمرور اليومي على وحدات الغسيل الكلوي وأقسام العناية المركزة والحضانات، لتلافي أي قصور في مستوى الخدمة.

واختتم وكيل وزارة الصحة الاجتماع بالتشديد على أن أي تقاعس أو إهمال في العمل لن يُقبل وسيُواجه بإجراءات حاسمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة قنا.





