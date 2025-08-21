ارتفاع الصادرات السويسرية لأمريكا قبل فرض الرسوم الجمركية

ارتفعت الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة في يوليو، للشهر الثاني على التوالي قبل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع رسوما جمركية بنسبة 39% على البلاد.

وقال المكتب السويسري للجمارك وأمن الحدود اليوم الخميس، إن المبيعات الأجنبية لأمريكا المعدلة وفق التقلبات الموسمية، ارتفعت بواقع 1.1% من يونيو، مقابل تراجع بواقع 2.7% في إجمالي الصادرات، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وانخفضت الواردات من أكبر اقتصاد في العالم بواقع 7.9% في إطار تراجع أوسع عبر المناطق، وأسفر ذلك عن فائض تجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 3 مليار فرانك (3.7 مليار دولار) مقابل 2.9 مليار فرانك في يونيو، وبالقرب من المعدل المتوسط على مدار العامين الماضيين.

وقالت جماعة الضغط "سويسميم"، إن البيانات تظهر آخر شهر من التجارة قبل بدء أعلى رسوم أمريكية بين الدول المتقدمة، وهو عبء سوف "يقضي بفاعلية" على التجارة عبر الحدود في بعض المناطق.

وتمثل "سويسميم"ن شركات تصنيع الآلات والتكنولوجيا الذين تأثرت شحناتها بشكل خاص.

وقالت الحكومة، إن نحو 10% من الصادرات السويسرية تخضع للرسوم الأمريكية المرتفعة، مع إعفاء السلع الأساسية مثل العقاقير حتى الآن، وما زال المسئولون يتفاوضون مع واشنطن لتأمين رسوم إضافية أقل.