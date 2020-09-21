الجزائر تجدد تمسكها بمواصلة دعمها لمالي

جدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر للاستقرار و الأمن في مالي و تضامنها الكامل مع شعب مالي ، و الذي أعرب عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في عديد المناسبات.

وقال بوقادوم، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن بلاده "مستعدة لمواصلة دعمها للأشقاء الماليين، كما فعلت في الماضي، في جهودهم لقيادة انتقال هادئ وسلمي يلبي تطلعات الشعب المالي ويسمح بالعودة إلى النظام الدستوري" .

وقد أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم الأحد ، محادثات مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي، التي يقوم بزيارة رسمية لها مبعوثا من الرئيس الجزائري .

وحسب بيان للخارجية ، فقد تحادث الوزير بوقادوم مع رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب الحاكمة في مالي، بعد الإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا .

وأضاف البيان أن "هذه المحادثات كانت مناسبة للتطرق إلى الوضع في مالي على ضوء المشاورات الأخيرة التي عقدت في العاصمة المالية وقرارات القمة الأخيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(إيكواس)".

كما أجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صلاح النظيف، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل بيير بويويا، حيث ركزت المباحثات على تطورات الوضع في مالي وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، بحسب البيان .