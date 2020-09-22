السفير السعودي بالقاهرة: المملكة تحقق إنجازات في فترات قياسية

نقلي: المرأة الآن تدخل في جميع قطاعات العمل بالسعودية

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، إن المملكة تستبق الزمن وتحاول تحقيق إنجازات في فترات قياسية، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن أن يتم تحقيق ذلك بنصف طاقة المجتمع.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن 50% من تعداد سكان السعودية نساء، مشيرًا إلى أن المملكة تحتضن أكبر جامعات نسائية في المنطقة وربما في العالم.

وأشار إلى أن دخول المرأة إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية ليس بجديد، ولكنه كان محدودًا، لافتا إلى أن المرأة الآن تدخل في جميع قطاعات العمل، وكل المستويات الإدارية والتنفيذية.

واختتم حديثه في هذا الصدد، قائلا: «اليوم تجد المرأة سفيرة ورئيس بنك ووزيرة ووكيلة وزارة ».