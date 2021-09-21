الرئيس الفرنسي يجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي وسط خلاف مع أمريكا وأستراليا

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، على استعداد بلديهما للعمل معا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأعلن قصر الإليزيه، أن ماكرون ومودي اتفقا على أن الهدف يظل هو تعزيز الاستقرار الإقليمي وسيادة القانون في المنطقة ومنع أي قوة من اكتساب أهمية إقليمية.



كما أن فرنسا مستعدة لمساعدة الهند في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي من خلال المساعدات الصناعية والتكنولوجية، في خطوة نحو تعزيز علاقة الثقة بين الشريكين الاستراتيجيين.



وذكر الإليزيه إن الهدف الآخر هو بناء علاقات اقتصادية.