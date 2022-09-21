وزير شؤون الإعلام البحريني: لقاء الرئيس السيسي مع وزراء الإعلام العرب نبراس عمل للمنظومة الإعلامية

اعتبر الدكتور رمزي بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع وزراء الإعلام العرب نبراس عمل للمنظومة الإعلامية العربية، ونبراس عمل لاجتماعات وزراء الإعلام العرب، التي ستعقد غدًا بمقر الجامعة العربية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير والوفد المرافق له، وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث كان في استقباله الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير الوكالة، وأسرة تحرير (أ ش أ)، وضم الوفد البحريني عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، وعدد من القيادات الإعلامية البحرينية.

وأكد الوزير البحريني أن العلاقة بين مصر ومملكة البحرين علاقة راسخة ودائمًا في تطور ونماء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، معربًا عن سعادته لانعقاد اجتماعات وزراء الإعلام العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعطي زخمًا لهذا الاجتماع ويدعم التعاون بين مصر والمنظومة الإعلامية العربية ككل.

ونوه بالزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، خلال الأشهر الماضية، والتي تأتي تأكيدًا للنهج الحكيم الذي تسير عليه العلاقات بين البلدين والحرص الدائم على التشاور والتباحث حول كافة القضايا، بالإضافة إلى التوافق في الرؤى بين البلدين وتكوين مواقف قوية أصبحت محل إشادة عالمية واحترام دولي.

وأشاد وزير شئؤن الإعلام بمملكة البحرين، بالدور الذي تقوم به وكالة أنباء الشرق الأوسط والسبق في إذاعة الأخبار، مشيرًا إلى أن وكالة أنباء البحرين لديها اتفاقيات مع (أ ش أ) لثقلها على المستوى الأقليمي والدولي، ولما تتمتع به من المصداقية في نقل الأخبار واستقصاء الأخبار من مصادرها الصحيحة.