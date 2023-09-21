لبنان يؤكد ضرورة محاسبة مطلقي النار على سفارة واشنطن

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شددت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، على ضرورة محاسبة مطلقي النار على سفارة واشنطن لدى بيروت، والالتزام بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب من نيويورك، بالسفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، بعد الاعتداء الذي تعرضت له سفارة واشنطن عبر إطلاق نار استهدفها مساء الأربعاء، بحسب بيان للخارجية.

وأدان الوزير اللبناني "الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية مشددا على "ضرورة محاسبة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات عليهم"، وفق وكالة الأناضول.

وأكد بوحبيب "التزام بيروت بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الأجنبية بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية".​​​​​​​

واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.

من جهته، تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأمريكية.

وأجرى ميقاتي، سلسلة اتصالات بقادة الأجهزة الأمنية للاطلاع على المعطيات المتوافرة عن الحادث، مطالبا "بالتشدد في ملاحقة القضية وجلاء ملابساتها".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن متحدث السفارة الأمريكية في لبنان جيك نيلسون، أن عيارات نارية أطلقت على السفارة مساء الأربعاء، دون وقوع إصابات.