محافظ المنيا ورئيس هيئة الرعاية الصحية يبحثان تطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الطبية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة وآمنة لهم، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحرصه على المتابعة الميدانية للمنشآت الطبية بالمحافظة.

جاء ذلك في اللقاء الختامي الذي جمع المحافظ والدكتور أحمد السبكي، عقب جولة تفقدية استمرت يومين، شملت عددًا من المستشفيات والمشروعات الصحية الجاري تنفيذها ضمن الاستعدادات لتطبيق المنظومة.

من جانبه، ثمّن الدكتور السبكي جهود محافظة المنيا في دعم المنظومة وجذب استثمارات القطاع الصحي، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم خدمة صحية متطورة لكل مواطن، بما يعزز استقرار المنظومة الصحية وتحقيق رضا المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث أهدى الدكتور أحمد السبكي درع الهيئة إلى محافظ المنيا تقديرًا لجهوده في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى اللواء كدواني درع المحافظة إلى رئيس الهيئة تكريمًا لدوره في الارتقاء بالمنظومة الصحية.