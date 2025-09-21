تركيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لصالح القانون الدولي

قال رئيس دائرة الاتصال التابع للرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، يعد دليلا ملموسا على الدفاع عن القانون الدولي والوقوف بجانب القيم الإنسانية العالمية.

وأوضح دوران، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، الأحد، أن تركيا ترحب بقرارات بريطانيا وكندا وأستراليا الاعتراف بفلسطين كدولة.

وأضاف أن الدول التي تعارض الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة وتعترف بفلسطين كدولة، تقف على الجانب الصحيح من التاريخ.

وأعرب دوران، عن ثقته بأن اعتراف مثل هذه الدول بدولة فلسطين، سيشجع الدول الأخرى للإقدام على خطوات مماثلة، ويساهم في وصول فلسطين إلى المكانة التي تستحقها على الساحة الدولية.

وأكد أن تركيا ستواصل دعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والدفاع عن القضية المشروعة للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 152 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.