البديل الألماني اليميني الشعبوي يواصل تصدر استطلاعات الرأي

تصدّر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناهض للهجرة استطلاعا جديدا للرأي، متفوقا مجددا على التحالف المسيحي المحافظ، المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 26%، وهي أعلى نسبة يحققها الحزب في استطلاع "إنسا"، بحسب بيانات "بيلد".

في المقابل استقرت شعبية التحالف المسيحي عند 25% دون تغيير.

وفي استطلاع آخر أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، تفوق "البديل الألماني" أيضا لأول مرة على التحالف المسيحي.

وفي استطلاعات أجرتها مؤسسات أخرى، كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" مؤخرا على قدم المساواة مع التحالف المسيحي أو خلفه بفارق ضئيل.

وبحسب استطلاع "إنسا"، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تأييد 15% من الألمان، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي.

وتراجعت شعبية حزب الخضر بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 11%، وهو نفس المستوى الذي سجله حزب "اليسار".

أما حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" فقد حصل على 4% فقط، كما حصل الحزب الديمقراطي الحر الداعم لقطاع الأعمال على 3%، ما يجعلهما أقل من عتبة الـ 5% المطلوبة لدخول البرلمان.

وشمل الاستطلاع 1200 ناخب مؤهل في ألمانيا خلال الفترة بين 15 و19 سبتمبر الجاري.