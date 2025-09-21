حبس سيدة وزوجها بالإسكندرية لتعذيبهما ابنها ذو الـ5 سنوات تحت تأثير المخدرات

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس شخص يدعى "ش.ص"، عاطل، وزوجته "هـ.ح"، ربة منزل، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعذيب نجل الزوجة ويدعى "ح.ر"، يبلغ من العمر 5 أعوام.

كما قررت النيابة عرض الطفل على الطب الشرعي، ومدها بالتقرير الطبي الخاص بمناظرته، لبيان ما تعرض له من اعتداءات على يد زوج والدته، وبعلم الأم ومشاركتها – بحسب التحريات الأولية والتي تواصلها الشرطة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، حول سماعهم صرخات استغاثة متكررة للطفل من شقة والدته، فتوجهت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ.

وجاء في التحقيقات الأولية أن المتهم اعتاد التعدي بالضرب المبرح على الطفل، وحرقه في أماكن متفرقة من جسده، مستخدمًا "ملعقة"، وأن والدة الطفل كانت على علم بتلك الممارسات، التي تتم تحت تأثير تعاطي زوجها لمخدر "الآيس".

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عُثر بحوزة "زوج الأم" على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، فتحرر محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.