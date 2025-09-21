أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا فلسطينيا بالرصاص قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الشاب أصيب برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الحمص، الواقعة بين قرية دار صلاح، شرق بيت لحم، وبلدة صور باهر، جنوب شرق القدس.

وأضافت الوكالة أن طاقم إسعاف محلي تعامل مع الإصابة التي تعود لشاب في العشرينيات من عمره، أصيب بالرصاص الحي في الركبة، قبل نقله إلى أحد مستشفيات بيت لحم للعلاج.

وبالتوازي مع الحرب في غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.