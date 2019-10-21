دراسة: باريس تتقدم على برلين في جذب المشروعات الناشئة





أظهرت دراسة أجرتها شركة "إرنست أند يونج" للاستشارات الاقتصادية والإدارية ونشرت، اليوم الاثنين، تقدم العاصمة الفرنسية باريس على العاصمة الألمانية برلين في جذب المشروعات الاستثمارية الناشئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب الدراسة، بلغت قيمة رؤوس أموال المشروعات الناشئة التي تم تسجيلها في باريس خلال النصف الأول من العام الحالي 2ر2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار) مقابل ملياري يورو للمشروعات التي تم تسجيلها في برلين خلال الفترة نفسها.

وتفوقت باريس بشدة على برلين من حيث عدد هذه المشروعات حيث بلغ عدد المشروعات الناشئة التي تم تسجيلها في العاصمة الفرنسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 230 مشروعا، مقابل 129 مشروعات في العاصمة الألمانية.

وفي المقابل، حافظت لندن على تفوقها في هذا السباق، حيث بلغ عدد المشروعات الناشئة التي تم تسجيلها فيها خلال النصف الأول من العام الحالي 323 مشروعا برأسمال إجمالي بلغ 7ر5 مليار يورو.

وقال بيتر لينارتس، الشريك في "إرنست أند يونج"، إن الدعم الحكومي الذي تقدمه فرنسا لهذه المشروعات ساهم في جذب المزيد من هذه المشروعات إليها، حيث أكدت الحكومة الفرنسية سعيها إلى جعل البلاد مركزا رئيسيا للمشروعات الناشئة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 2017 اعتزامه تحويل فرنسا إلى "دولة المشروعات الناشئة" من خلال الدعم الحكومي ودعوة الشركات الفرنسية الكبرى إلى الاستثمار في المشروعات الناشئة.

وعلى مدار 2018 ،جذبت برلين 6ر2 مليار يورو للاستثمار في المشروعات الناشئة مقابل 5ر2 مليار يورو في باريس. وفي 2017 كانت العاصمة الألمانية تتوفق بصورة أكبر على العاصمة الفرنسية في هذا السياق.