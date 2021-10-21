قابيل عضوا بمجلس بحوث المياه وعبد الجيد بالكهرباء بأكاديمية البحث العلمي

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا باختيار الدكتور عبد النبي قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا عضوًا بمجلس بحوث المياه والري، والدكتور محمد عبد الجيد أحمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة عضوًا بمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المجلسين يضمان نخبة متميزة من الأساتذة، متمنيًا لكافة الأعضاء التوفيق والسداد، بما يحقق أهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور عبد النبي قابيل والدكتور محمد عبد الجيد لاختيارهما ضمن التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي جاء تتويجًا لتميزهما العلمي.