تجديد حبس مسجل خطر ضبط بقطع حشيش في كرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش بكرداسة.



وتبين من التحقيقات، أن المتهم ضبط بقطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه، وميزان، وسلاح أبيض (كتر).



وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.



تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط تاجر، لحيازته على مخدر الحشيش بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.