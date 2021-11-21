قال السفير البريطاني في القاهرة جاريث بيلي، إن الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، أبدى تشرفه بالزيارة وانبهاره الشديد بالتطور الحادث في شتى المجالات، متابعًا: «أكد لي أن مصر في قلبه.. ويتطلع للعودة لها في أقرب وقت».

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء السبت، أن الأمير تشارلز والدوقة كاميلا، سعدا بالزيارة بنفس قدر سعادة المصريين، متابعا: «الترتيبات للزيارة كانت صعبة ولكن الحكومة المصرية والشعب يسروا كل شيء.. مصر أم الدنيا ومفيش زيها».

اختتم الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، الجمعة الماضية، زيارة استغرقت يومين للقاهرة والإسكندرية فى أول جولة خارجية لهما بعد وباء كورونا، وكانت الأردن أولى محطاتها وتبعتها مصر.

وأكد الأمير تشارلز والدوقة كاميلا خلال زيارتهما على رسائل أساسية تتعلق بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتمكين المرأة والشباب والاحتفاء بالتراث والثقافة.