شهدت المحافظات الساحلية والدلتا، أمطارا رعدية شديدة إلى متوسطة أمس، ورفع المسؤولون رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السييء، في الوقت الذي أعلنت هيئة الأرصاد، تراجع حدة اضطراب الأحوال الجوية.

وشهدت مدينة الإسكندرية سقوط أمطار شديدة وكرات ثلجية، مع وجود شبورة مائية على الطرق، كثيفة تزامنا مع تداعيات نوة "المكنسة" المتوقع أن تنتهي غدا.

كما تساقطت أمطار رعدية إلى متوسطة في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ومطروح وشمال سيناء وبورسعيد، صاحبها نشاط للرياح في عدد من المناطق.

وتوقفت حركة الصيد في بوغاز رشيد، والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، أمام مراكب الصيد، كإجراء احترازي بسبب سوء حالة الطقس.

في سياق متصل، أعلنت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، أن اليوم سيشهد تراجع حدة اضطراب حالة الطقس، حيث نشهد أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وكفر الشيخ والبحيرة، وخفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري وعدد من المناطق من سيناء ومنطقة خليج السويس، وأمطار خفيفة على القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضافت شاكر، لـ«الشروق»، أن المناطق الشمالية أكثر المناطق التي شهدت سقوط أمطار خلال اليومين الماضيين، مثل محافظات مطروح والاسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة.

وأوضحت أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن على معظم المناطق بداية من غد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على المناطق الشرقية مثل شمال سيناء والسواحل الشرقية للبلاد، وعدد من مناطق شمال الدلتا.