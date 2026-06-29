 شركة ناشئة يابانية تعتزم إجراء اختبارات سريرية لزرع كلية خنزير في جسم بشري مطلع 2028 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شركة ناشئة يابانية تعتزم إجراء اختبارات سريرية لزرع كلية خنزير في جسم بشري مطلع 2028

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2026 - 10:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2026 - 10:48 ص

قالت شركة يابانية ناشئة اليوم الاثنين إنها ستجرى تجارب سريرية لزرع كلية خنزير في أجسام بشرية في مستشفيين مطلع عام 2028، والتي من المرجح في حال نجاحها أن تصبح أول تجربة من نوعها في البلاد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الشركة أعربت عن أملها في أن تخفف زراعة الأعضاء من الخنازير لدى البشر من مشكلة نقص المتبرعين في اليابان.

ويذكر أنه تم إجراء تجارب لزراعة كلية من خنازير في أجسام بشرية في الولايات المتحدة والصين.

وقالت شركة بورميدتيك، التابعة لجامعة ميجي، إنه سيتم زرع الكلى، التي تم تعديلها جينيا لتجنب رفض الجسم لها، في مستشفى جامعة هوكايدو في سابورو ومستشفى شونان كاماكورا في كاماكورا.

وقال هيروشي ناجاشيما، الاستاذ بجامعة ميجي والمدير الممثل للشركة في مؤتمر صحفي " نرى أن نرسي أساس زراعة أعضاء الحيوانات في اليابان" في إشارة إلى الزرع الجراحي لأعضاء حيوانات في جسد بشري.

وقالت الشركة إنها ستضع اللمسات النهائية لخطط إجراء التجارب السريرية، كما أعربت عن أملها في الترويج لاستخدام هذا العلاج لدى المرضى الذين يعانون من فشل كلوي حاد بمجرد الموافقة على عملية الصناعة والتسويق.

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